Замглавы МИД Игорь Моргулов: стратегическое партнерство с АСЕАН открывает для России большие возможности в регионе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в интервью "Интерфаксу" рассказал о планах Москвы продвигать сотрудничество в сфере экономики и безопасности со странами АТР, отметил готовность стран АСЕАН перенимать новейшие российские технологии, а также дал ответ на вопрос, почему Восточноазиатский саммит в Сингапуре стал стратегическим прорывом для России.

- В середине ноября в Сингапуре состоялась встреча лидеров Россия - АСЕАН. Как вы оцениваете ее основные итоги?

- Встреча лидеров Россия - АСЕАН в Сингапуре без преувеличения открыла в наших отношениях с Ассоциацией новый исторический этап. В принятом лидерами совместном заявлении отныне закреплен стратегический характер российско-асеановского партнёрства. Эта задача была поставлена сравнительно недавно – всего два с половиной года назад – на саммите Россия - АСЕАН в Сочи в мае 2016 г. Но процесс достижения этого результата оказался и простым, и сложным одновременно.

Простым – потому что наша страна и "десятка" традиционно являются единомышленниками на международной арене, сообща отстаивают принципы верховенства права, многосторонности, равенства и взаимного учета законных интересов всех государств, разделяют общие подходы к большинству региональных и глобальных проблем.

Сложным – так как обострение международной обстановки вследствие провокационной политики Запада в отношении России имело непосредственную проекцию и на взаимодействие с ключевыми игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нашими недоброжелателями было потрачено немало усилий с тем, чтобы оставить нас "за бортом" региональных проектов, оттеснить от участия в формировании региональной архитектуры, которое идет полным ходом.

Теперь же российско-асеановское стратегическое партнерство де-юре становится важным фактором укрепления многосторонних начал в региональной политике, что, безусловно, будет способствовать созданию в АТР открытой и равноправной системы. Опорными элементами такой системы нам видятся АСЕАН и созданные на ее базе форматы, прежде всего Восточноазиатские саммиты, а также Шанхайская организация сотрудничества, значительно расширившая свой геополитический ресурс с приемом в прошлом году Индии и Пакистана.

Решение о стратегическом партнерстве оказалось весьма своевременным еще и потому, что в регион сейчас вброшена "горячая картошка" так называемых индо-тихоокеанских стратегий. Имею в виду соответствующие концептуальные планы США, Японии и Австралии, которые, если отбросить словесную шелуху, нацелены на установление их доминирования в регионе путем сдерживания Китая и снижения влияния России. Асеановцы прекрасно понимают, что реализация таких стратегий чревата появлением в АТР новых разделительных линий и маргинализацией самой "десятки", и поэтому размышляют над собственной концепцией общерегионального сотрудничества.

Мы со своей стороны убеждены, что работать над совершенствованием региональной архитектуры надо на коллективных началах, не допуская расшатывания сложившегося десятилетиями порядка. Будем совместно с асеановцами продвигать этот подход, тем более что между нами уже налажен хороший диалог по данной тематике.

- А что в практическом плане Россия получит от нового качества отношений с Ассоциацией?

- Речь идет о возможностях экономического проникновения на емкий и перспективный рынок с населением в 650 млн человек. Уже сегодня АСЕАН совокупно представляет собой шестую экономику мира и ставит амбициозную задачу стать в обозримом будущем четвертой.

Не менее важно в этом контексте и то, что в отличие от западных государств ни одна асеановская страна не присоединилась к антироссийским санкциям. Асеановцы не закрывают свои рынки для отечественной продукции и готовы перенимать новейшие российские технологии. В условиях стоящих перед экономиками Юго-Восточной Азии задач обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, укрепления взаимосвязанности, сокращения разрыва в развитии, создания наукоемких отраслей российские инновации являются для них весьма востребованными, особенно в сферах энергетики, космоса, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и медицины.

Весьма многообещающим выглядит взаимное инвестиционное сотрудничество. Сингапур, например, является восьмым крупнейшим государством по объему прямых инвестиций в экономику России – более 17,3 млрд долл. США. Таиланд, Вьетнам, Малайзия участвуют в реализации сельскохозяйственных и промышленных проектов в российских регионах. Встречный объем накопленных инвестиций нашей страны в регионе составляет 26 млрд долл. США.

Российско-асеановское стратегическое партнерство имеет существенное интеграционное измерение. Россия, в текущем году председательствующая в ЕврАзЭС, так же как и АСЕАН, делает ставку на повышение внутри- и межрегиональной взаимосвязанности, продвигает философию неделимости экономического развития, положенную в основу выдвинутой президентом В.Путиным концепции Большого Евразийского партнерства. "На полях" саммита был подписан меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН. Его последовательное выполнение будет способствовать формированию широкого интеграционного контура в Евразии, особенно если к процессу плотнее подключится ШОС – а такие планы уже имеются.

На встрече в Сингапуре лидеры приняли заявление по проблематике обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий, направленное на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью и выработку единых подходов к поведению государств в глобальном информационном пространстве. На базе этого документа планируется запустить регулярный экспертный диалог.

Новый уровень отношений между Россией и АСЕАН также позволит с большей отдачей решать актуальные для всего региона задачи контртеррористической координации, в том числе по противодействию трансграничному перемещению иностранных террористов-боевиков. Будем наращивать помощь странам асеановской "десятки" в подготовке кадров для правоохранительных органов.

Незадолго до сингапурского саммита в Мьянме состоялось первое заседание нового российско-асеановского механизма – Рабочей группы по образованию, итоги которого получили одобрение лидеров. Рассчитываем, что она возьмет на себя весь комплекс вопросов развития сотрудничества на данном направлении, включая организацию образовательных и университетских форумов, налаживание академических контактов, совместную разработку учебных программ.

Устойчивый рост числа туристических поездок российских граждан в страны Юго-Восточной Азии – сейчас уже более 2 млн в год – объективно ввел в повестку дня нашего диалога вопросы обеспечения безопасности и повышения качества туристических услуг. Этим целям отвечает и российское содействие Ассоциации в подготовке специалистов в сфере санитарно-эпидемиологической обстановки на базе отечественных профильных центров, и налаживание связей в сфере чрезвычайного реагирования на катастрофы и ликвидации их последствий.

- Как в регионе было воспринято то, что президент Владимир Путин в Сингапуре впервые принял участие в мероприятиях Восточноазиатского саммита?

- Участие президента России в саммите ВАС стало важной вехой работы по укреплению позиций нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оно было воспринято самым положительным образом – как знак повышенного внимания Москвы к региональным делам.

В порядке уточнения: на самом деле Путин принимал участие в Восточноазиатском саммите уже во второй раз. В свое время, в 2005 году, он был гостем малайзийского председательства на первой встрече в таком формате. Но только с официальным подключением России и США к этому механизму в 2010 году Восточноазиатский саммит стал по-настоящему состоявшейся площадкой для стратегического диалога лидеров по вопросам безопасности и противодействия новым вызовам, экономического развития АТР. Сингапурская встреча с участием Президента России еще раз подтвердила возрастающую актуальность прямого открытого разговора руководителей ведущих мировых держав по животрепещущим вопросам обустройства региона, особенно в нынешних турбулентных условиях мировой политики и экономики.

Российская сторона последовательно продвигает в рамках ВАС объединительную повестку дня, ориентированную на поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечение устойчивого развития и наращивание кооперации в практических областях.

Приоритетное внимание уделяем антитеррористическому сотрудничеству, и наши подходы в этой сфере находят понимание у партнеров. Свидетельство тому – поддержка инициированных Россией заявления лидеров Восточноазиатского саммита о противодействии угрозе иностранных террористов-боевиков, принятого в Сингапуре, и аналогичного документа о борьбе с идеологическими вызовами терроризма, террористическими идеями и пропагандой – одобренного в прошлом году.

С особой энергией работаем в ВАС по тематике совершенствования архитектуры безопасности. Убеждены, что конфигурацию межгосударственных отношений в АТР следует выстраивать исключительно на универсально признанных, юридически закрепленных нормах, а не некоем "порядке, основанном на правилах", которым кое-кто пытается их подменить, подразумевая, видимо, что эти правила и порядки они будут определять сами. Разумеется, с такими "новеллами" международного права мы согласиться не можем.

Подытоживая, хотел бы подчеркнуть, что совершенный на ноябрьских мероприятиях в Сингапуре стратегический прорыв открывает для нас большое окно возможностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе – обширной и наиболее динамично развивающейся сегодня части мира. Это, безусловно, объективно укрепляет многовекторную основу нашей дипломатии и – в конечном счете – глобальные позиции Российской Федерации.