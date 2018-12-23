Более 40 человек стали жертвами цунами в Индонезии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни не менее 43 человек, еще 584 человека получили ранения, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.

Представитель ведомства Супоро Пурво Нугрохо проинформировал, что волны, по предварительным результатам исследований, были вызваны подвижкой дна в результате извержения вулкана Каракатау.

По информации управления, разрушены десятки домов на побережье, пострадали, в том числе здания туристических отелей.

По оценкам властей, число жертв стихийного бедствия будет возрастать.

Цунами обрушилось на побережье около 21:30 по местному времени в субботу (17:30 мск).