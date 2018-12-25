Трамп одобрил строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил об утверждении контракта на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью 185 километров.

"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что выдал разрешение на контракт на еще один большой 115-мильный (185 км - ИФ) участок стены в Техасе. Мы уже строим и ремонтируем эту стену, некоторые участки завершены. Демократы должны прекратить приостановку работы правительства и профинансировать до конца строительство стены. Сохраним миллиарды долларов и жизни!", - написал Трамп в твиттере.

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.