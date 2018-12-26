В мире

Гватемала потребовала от США расследования смерть ребенка в центре содержания нелегалов

Это второй за месяц случай гибели детей в американских центрах содержания мигрантов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Власти Гватемалы требуют от Соединенных Штатов повести тщательное расследование причин гибели восьмилетнего мальчика - гватемальского гражданина - в центре содержания нелегальных мигрантов.

В заявлении МИД Гватемалы говорится, что правительство обращается с просьбой к американским властям "провести судебное разбирательство дела надлежащим образом", и по его итогам предоставить соответствующие документы.

Ребенок, который находился в центре содержания нелегальных мигрантов в городе Аламогородо штата Нью-Мексико, почувствовал себя плохо. Он был доставлен в госпиталь, где ему диагностировали простуду и отправили обратно в центр содержания. Там у мальчика открылась рвота, и он скончался спустя несколько часов.

Консул Гватемалы в Финиксе Оскар Падилла Лам сообщил, что выезжает на место, чтобы опросить отца скончавшегося ребенка об обстоятельствах произошедшего. Ранее он уже общался с ним по телефону. Со слов отца, при пересечении границы США мальчик был абсолютно здоров.

Смерть мальчика стала вторым в декабре случаем гибели детей в американских центрах содержания мигрантов. В начале месяца при аналогичных обстоятельствах умерла семилетняя девочка из Гватемалы.

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Теги: США, Гватемала

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