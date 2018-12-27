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Экс-замглавы внешней разведки Китая приговорен к пожизненному заключению за коррупцию

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Китае приговорил бывшего замглавы министерства государственной безопасности КНР (внешняя разведка) Ма Цзяня к пожизненному лишению свободы по обвинениям в коррупции, сообщают в четверг западные СМИ.

В заявлении, опубликованном народным судом промежуточной инстанции города Далянь, говорится, что Ма Цзянь был признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, в получении взятки и в торговле инсайдерской информацией.

В январе 2015 года Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины объявила о начале расследования в отношении Ма Цзяня. Спустя год, в 2016 году он был исключен из КПК.

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Теги: Китай

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