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Китай начал антикоррупционные проверки финрегуляторов, госбанков и бирж

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти Китая в течение двух месяцев проведут антикоррупционные проверки в финансовых ведомствах, крупнейших государственных банках и страховых компаниях, сообщает Bloomberg.

Инспекцией займется Центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины. До 15 декабря она будет принимать жалобы от осведомителей, говорится в ее сообщении.

Предполагается проверить 25 организаций, включая Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC).

Глава CBIRC Го Шуцин заявил во вторник, что сотрудничество с инспекторами будет приоритетом для сотрудников CBIRC.

Пекин проводит антикоррупционную проверку в финсекторе впервые за шесть лет. В этот раз инспекции будет подвергнут более широкий круг ведомств, включая Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны), Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC), биржи Шанхая и Шэнчжэня, крупнейшие госбанки, а также компании, управляющие портфелями "плохих" кредитов, включая China Huarong Asset Management Co.

Акции Agricultural Bank of China Ltd. подешевели на 0,8% на торгах в Гонконге во вторник, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 0,2%, бумаги Bank of China Ltd. стабильны.

"Проверки финансовых компаний создают неопределенность относительно возможных наказаний, будут ли это штрафы или более жесткое регулирование кредитной деятельности, - отмечают аналитики IG Asia Pte. - В любом случае это омрачает перспективы финансовых компаний на ближайшую перспективу".

Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что инспекции проверят связи фининститутов с частными компаниями - особенно с теми, которые в последнее время подвергались критике властей.

По итогам антикоррупционных проверок, проводившихся в последние годы, было наказано более 1,5 млн государственных чиновников. В январе 2021 года был казнен экс-глава China Huarong Лай Сяоминь, признанный виновным во взяточничестве и растрате, а экс-глава China Development Bank Ху Хуайбан приговорен к пожизненному заключению.

Китай КПК CBIRC Го Шуцин НБК CSRC Биржа Шанхая Биржа Шэнчжэня China Huarong

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