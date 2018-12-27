Собор Святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Вены в четверг провели эвакуацию из собора Святого Стефана и близлежащей площади Штефанплатц после того, как неизвестный сообщил о взрывном устройстве.

"Собор Святого Стефана и площадь будут закрыты в связи с сообщением по телефону о заложенной бомбе. Причин для паники нет, наши сотрудники уже на месте и начинают поиски", - отмечалось в твиттере венской полиции.

Позднее появилось сообщение о том, что взрывное устройство не было найдено и угрозы безопасности нет.

О личности человека, который сообщил о заложенном взрывном устройстве, пока ничего неизвестно. По факту произошедшего начато расследование.