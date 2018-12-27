В Белоруссии запретили водить женщинам со сроком беременности от 3 месяцев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии своим постановлением N88 обновило перечень противопоказаний к управлению автомобилями, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В частности, теперь запрещено управлять механическими транспортными средствами при беременности сроком от 12 недель. Ранее беременным женщинам можно было водить до срока в 30 недель.

Кроме того, запрещено управлять автомобилями лицам при стойкой диплопии любой этиологии; дефектах костей черепа (12 кв.см и более) без оперативной пластики дефекта; хронической сердечной недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко; синдроме слабости синусового узла, синдроме брадитахикардии; болезнях органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени; злокачественных новообразованиях четвертой клинической группы.

Документ вступит в силу через 15 дней после его официального опубликования.