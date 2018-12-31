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Женщинам в Белоруссии разрешили водить легковой автомобиль на поздних сроках беременности

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии обновило перечень противопоказаний к управлению автомобилями, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В частности, постановлением N88 снимается ограничение для беременных, имеющих водительское удостоверение категории B. Ранее беременным женщинам запрещалось водить, начиная со срока в 30 недель.

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Вместе с тем, механическими транспортными средствами и составами транспортных средств категорий C, D, CE, DE, F, I, а также тракторами категорий A, B, C, D, E, F запрещено управлять женщинам при беременности в 12 недель и более.

Кроме того, запрещено управлять автомобилями лицам при стойкой диплопии любой этиологии; дефектах костей черепа (12 кв см и более) без оперативной пластики дефекта; хронической сердечной недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко; синдроме слабости синусового узла, синдроме брадитахикардии; болезнях органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени; злокачественных новообразованиях четвертой клинической группы.

Документ вступит в силу через 15 дней после его официального опубликования.

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Теги: Белоруссия

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