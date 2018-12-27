Крупнейший бизнесмен Армении вышел на свободу, заплатив свыше $60 тысяч

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в пособничестве во взяточничестве один из крупнейших предпринимателей Армении, собственник Второго телеканала республики Самвел Майрапетян освобожден из-под стражи под залог.

"С.Майрапетян освобожден под залог в размере 30 млн драмов ($61,8 тыс.)", - сказал "Интерфаксу" адвокат Карен Батикян.

9 октября суд в Ереване арестовал Майрапетяна на два месяца. Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила бизнесмену обвинение в пособничестве во взяточничестве. Со своей стороны адвокат предпринимателя Карен Батикян сообщил, что его подзащитный не признает своей вины.

Задержанный 7 октября Майрапетян считается приближенным к экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, обвиняемому в свержении конституционного строя. Бизнесмен является собственником Второго армянского телеканала республиканского значения H2 и дистрибьюторского центра "Тойота Ереван", а также занимается строительством элитной недвижимости в центре армянской столицы.