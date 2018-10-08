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В Армении задержан один из крупнейших предпринимателей страны

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Специальная следственная служба Армении задержала одного из крупнейших предпринимателей Армении Самвела Майрапетяна, который считается приближенным экс-президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

"Майрапетян задержан Специальной следственной службой", - сообщили журналистам в службе.

Каких-либо подробностей не приводится

Майрапетян является собственником армянского телеканала республиканского значения H2 и дистрибьюторского центра "Тойота Ереван", а также занимается строительством элитной недвижимости в центре Еревана.

Экс-президенту Армении Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование. Кочарян также обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег.

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Теги: Армения, Роберт Кочарян, Самвел Майрапетян

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