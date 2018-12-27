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МВД Франции закажет новые "флэшболы", используемые для разгона демонстрантов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Франции объявило тендер на приобретение новой партии так называемых "флэшболов" - крупнокалиберных травматические пистолетов, которые стреляют резиновыми пулями, сообщают в четверг местные СМИ.

Подобные устройства используются, главным образом, для разгона демонстрантов.

Однако в последнее время, на фоне акций протестов "желтых жилетов", использование этих "флэшболов" стали все активнее критиковать, поскольку они оставляют тяжелые травмы на теле.

Несмотря на недовольство, в МВД Франции намерены заказать три партии пистолетов, речь идет о более чем 1,7 тыс. единиц травматического оружия.

Ранее в декабре французский адвокат, представляющий интересы нескольких участников акций протестов, которые получили ранения во время манифестаций "желтых жилетов" в результате использования полицией "флэшболов", подал в Европейский суд по правам человека ходатайство с требованием временно запретить их применение при разгоне демонстрантов.

В жалобе указывалось, что использование этих пистолетов нарушает статью 3 Европейской конвенции по защите прав человека (запрещение пыток) и статью 2 (право на жизнь). Однако ЕСПЧ 18 декабря отклонил этот запрос.

Кроме того, в середине ноября международная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность в связи с применением французской полицией во время акций "желтых жилетов" таких пистолетов, так как от этого пострадали, в частности, журналисты. "Во многих журналистов, фотографов, которые освещали 8 декабря акции "желтых жилетов", попали пули флэшболов, которые использовали стражи порядка", - сообщили в организации.

Поскольку пистолеты являются крупнокалиберными, они стреляют крупными резиновыми пулями. Благодаря таким размерам, пули не проникают глубоко в тело, но в то же время обладают достаточным останавливающим действием. Во время акций протеста "желтых жилетов" в интернете регулярно появлялись фотографии людей, получивших очень серьезные травмы о "флэшболов". Многие утверждали, что не делали ничего плохого, однако полицейские все равно открыли по ним огонь.

В своем обращении "Репортеры без границ" перечисляли имена всех журналистов, получивших травмы от такого оружия. В частности, они рассказывали, что некоторые из них теряли сознание, получали многочисленные переломы рук, после чего их отправляли в больницы.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом, особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Также французский президент Эммануэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

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