Во Франции усилят меры безопасности перед субботними протестами "желтых жилетов"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Французские власти готовятся к запланированным на субботу очередным акциям протеста "желтых жилетов", передают в пятницу местные СМИ.

В МВД Франции сообщили, что на время демонстраций по всей стране будут усилены меры безопасности. В общей сложности для обеспечения порядка в стране будут задействованы около 80 тыс. полицейских и жандармов.

"На чрезмерную активность (со стороны демонстрантов - ИФ) мы будем реагировать с чрезмерной решимостью", - предупредил ранее на этой неделе министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Глава полиции Парижа Мишель Дельпеш в свою очередь рассказал, что следить за порядком во время акций протеста в столице будут 5 тыс. стражей порядка. Планируется, среди прочего, задействовать специально оборудованные для действий во время уличных беспорядков бронемашины французской жандармерии.

"Мы готовимся к огромному числу участников демонстраций. Наиболее уязвимые места - это места сосредоточения правительственных учреждений, Елисейский дворец, Национальное собрание, министерства", - сказал Дельпеш в пятницу в эфире телеканала "Се-Ньюс".

Он добавил, что на местах будут действовать специальные группы быстрого реагирования, часть из которых будет одета в гражданскую одежду.

По данным телеканала LCI, с начала протестов "желтых жилетов" пострадали более 1,7 тыс. активистов движения, а также около 1 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Их цель - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.