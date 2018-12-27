Порошенко получит $20 млн дивидендов от переданной в управление Roshen

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Трастовый управляющий корпорации Roshen - Rothschild Trust (Швейцария) - впервые за три года принял решение перечислить президенту Украины Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 млн гривен (более $20 млн по текущему курсу).

Как сообщила пресс-служба администрации президента Украины, это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и "лишил Порошенко любого права на участие в управлении Roshen".

Ранее в ходе избирательной кампании Порошенко обещал продать Roshen, нанял для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому Порошенко передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый "слепой" траст компании Rothschild Trust. Управляющий банк траста получил также доверенность на переговоры о продаже активов на четыре года.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность российской фабрики Roshen в Липецке была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Официальный курс на 27 декабря - 27,27 грн./$1.