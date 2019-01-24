Оренбургские пограничники пресекли незаконный ввоз сладостей Roshen в Россию

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Партии кондитерских изделий украинской фабрики Roshen задержаны при попытке незаконного ввоза на территорию РФ в Оренбургской области, сообщает в четверг пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.

Изъятый товар передан сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства.

Информированный источник уточнил агентству "Интерфакс", что были задержаны две партии кондитерских изделий: одна весом в 600 кг, вторая - около 70 кг.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность российской фабрики Roshen в Липецке была остановлена с 1 апреля 2017 года.