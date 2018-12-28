СМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил данные о пребывании экс-адвоката Трампа в Праге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Спецпрокурор США "по российскому делу" Роберт Мюллер получил информацию, подтверждающую данные о визите бывшего адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна в Прагу, сообщает в четверг издание McClatchy.

По данным издания, сигнал мобильного телефона Коэна был зафиксирован вышками сотовой связи в районе Праги в конце августа 2016 года, в то время как Коэн заявлял, что никогда в жизни не посещал чешскую столицу. Кроме того, иностранные спецслужбы также якобы передали спецпрокурору информацию о перехвате разговоров граждан России о пребывании Коэна в Праге.

В то же время McClatchy признает, что данные о местонахождении мобильного телефона Коэна не объясняет, почему он находился в Праге и с кем он встречался.

Новая информация о том, что местонахождение мобильного телефона Коэна было зафиксировано, не объясняет, почему он, по всей видимости, находился там в Праге и с кем он встречался, если вообще встречался с кем бы то ни было, признает McClatchy.

Коэн в ответ на публикацию издания заявил, что никогда не посещал Прагу.

"Слышал, что столица Чехии Прага красива в летнее время. Сам я об этом не знаю, потому что никогда там не был, зато Мюллер все знает", - написал он в твиттере.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.