В мире

СМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил данные о пребывании экс-адвоката Трампа в Праге

По данным издания, сигнал мобильного телефона Коэна был зафиксирован вышками сотовой связи в районе Праги в конце августа 2016 года

СМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил данные о пребывании экс-адвоката Трампа в Праге
Майкл Коэн
Фото: AP/TASS

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Спецпрокурор США "по российскому делу" Роберт Мюллер получил информацию, подтверждающую данные о визите бывшего адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна в Прагу, сообщает в четверг издание McClatchy.

По данным издания, сигнал мобильного телефона Коэна был зафиксирован вышками сотовой связи в районе Праги в конце августа 2016 года, в то время как Коэн заявлял, что никогда в жизни не посещал чешскую столицу. Кроме того, иностранные спецслужбы также якобы передали спецпрокурору информацию о перехвате разговоров граждан России о пребывании Коэна в Праге.

В то же время McClatchy признает, что данные о местонахождении мобильного телефона Коэна не объясняет, почему он находился в Праге и с кем он встречался.

Новая информация о том, что местонахождение мобильного телефона Коэна было зафиксировано, не объясняет, почему он, по всей видимости, находился там в Праге и с кем он встречался, если вообще встречался с кем бы то ни было, признает McClatchy.

Коэн в ответ на публикацию издания заявил, что никогда не посещал Прагу.

"Слышал, что столица Чехии Прага красива в летнее время. Сам я об этом не знаю, потому что никогда там не был, зато Мюллер все знает", - написал он в твиттере.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

"Российское досье"

Почти сразу после выборов 2016 года, победу на которых одержал Трамп, американская пресса узнала о существовании доклада, в котором говорилось о компромате на избранного президента, собранном Россией. Его автором оказался бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Дэвид Стил. По одной из версий, доклад был составлен по заказу оппонентов Трампа в республиканской партии или же его противникам-демократами.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Роберт Мюллер, Майкл Коэн

Новости по теме

В мире
СМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил данные о пребывании экс-адвоката Трампа в ПрагеСМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил данные о пребывании экс-адвоката Трампа в Праге
По данным издания, сигнал мобильного телефона Коэна был зафиксирован вышками сотовой связи в районе Праги в конце августа 2016 годаПодробнее
 Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в ВенеБолее десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене
Полиция сообщает, что ранения получили пять монаховПодробнее
 Трамп посетил Ирак с необъявленным визитомТрамп посетил Ирак с необъявленным визитом
Президент США не собирается выводить войска из ИракаПодробнее
 Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+
Основной фактор сейчас - это ставка ФРС, считает глава "Роснефти"Подробнее
Порошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеПорошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Президент заявил, что продлил бы его, если бы не предстоящие в марте выборыПодробнее
 ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Атаку совершили три боевика группировкиПодробнее
 Гватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегаловГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегалов
Это второй за месяц случай гибели детей в американских центрах содержания мигрантовПодробнее
 Сирийские системы ПВО открыли огонь по целям у ДамаскаСирийские системы ПВО открыли огонь по целям у Дамаска
Системам удалось сбить несколько ракетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСклады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверокВ миреСМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил данные о пребывании экс-адвоката Трампа в ПрагеВ РоссииПутин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизмеВ РоссииРосгвардия продолжит закупать продукты у мясокомбината "Дружба народов"В РоссииПочти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%В РоссииМинтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцы

СМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил данные о пребывании экс-адвоката Трампа в Праге

СМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил данные о пребывании экс-адвоката Трампа в ПрагеПо данным издания, сигнал мобильного телефона Коэна был зафиксирован вышками сотовой связи в районе Праги в конце августа 2016 года Подробнее

Хоккеисты сборной России победили Данию на молодежном ЧМ

Россияне забросили в ворота датчан на 10 шайб меньше чем ранее канадцы Подробнее

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи Курил

Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными

Российские истребители трижды поднимались в воздух на перехват у границ РФ

Конгресс США в очередной раз не проголосовал по бюджету

Следующая сессия сената запланирована на 2 января Подробнее

Президент подписал закон об отмене национального роуминга

Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме

Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизмеПринятый закон предполагает, что уголовное наказание по статье 282 будет наступать лишь в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года Подробнее

Железнодорожный вокзал в Страсбурге возобновил работу

Полиция Страсбурга эвакуировала ж/д вокзал из-за сообщения о бомбе

ВС РФ в Сирии сообщили об 11 обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне

Все задержанные в Керченском проливе украинские моряки назвали себя военнопленными

Симферопольская ТЭС вышла на полную мощность

Расследование дела норвежца, обвиняемого в России в шпионаже, завершено

Россиянин, арестованный в Норвегии за налет на банк на Шпицбергене, доволен условиями содержания

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');