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Трамп заявил, что США не будут больше помогать Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США прекратят оказывать какую-либо помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за их неспособности решить миграционную проблему.

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для США, а только забирают наши деньги", - написал Трамп в твиттере.

"Я слышал, что новый караван (мигрантов - ИФ) формируется в Гондурасе, и они не предпринимают никаких действий на этот счет. Мы прекратим всю помощь этим трем странам", - отметил он.

При этом президент США добавил, что эти три страны "в течение многих лет использовали США для получения выгоды".

В этом году с октября сразу несколько крупных караванов мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников составило около 10 тыс. человек. Среди мигрантов - граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики.

Трамп не раз обвинял власти Мексики в неспособности сдержать "караваны" нелегальных иммигрантов.

Караван мигрантов движется к границе США

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Беженцы вышли из Гондураса и двигаются через Гватемалу, намереваясь попасть в США с территории МексикиУ большинства мигрантов почти нет вещей, они взяли то, что смогли унести в рюкзакахЛюди, покинувшие родные места в поисках лучшей жизни, спят и отдыхают на улицах, чтобы затем возобновить движениеИзначально в путь вышли около двухсот человек. Сейчас колонна, насчитывающая уже больше 7 тысяч беженцев, продолжает расти.Чтобы попасть США, мигранты проходят огромные расстояния пешком и преодолевают заборы из колючей проволокиМеждународная организация по миграции зафиксировала, что большое количество беженцев, прибывающих в Мексику, &quot;вероятно, останутся в стране на продолжительный период&quot;
Беженцы вышли из Гондураса и двигаются через Гватемалу, намереваясь попасть в США с территории Мексики
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Теги: США, Дональд Трамп

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