Трамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с Мексикой

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что стена, которую он рассчитывает построить на границе с Мексикой, будет из стали, а не из бетона.

"Мы теперь планируем построить стену из стали, а не из бетона. Так будет надежнее и менее заметно. Отличное решение, и произведено в США", - написал он в твиттере в ночь на понедельник.

Трамп добавил, что его вице-президент Майк Пенс и его сотрудники провели плодотворную встречу с представителями Демократической партии США. "Обсудили многие детали безопасности на границе", - отметил президент.

V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

Работа части госучреждений в США приостановлена с конца декабря из-за того, что республиканцам и демократам в конгрессе не удалось согласовать сумму, необходимую на строительство стены на границе с Мексикой, которая будет выделена из бюджетных средств. Трамп требует направить на эти цели $5,7 млрд. Демократы согласны потратить на защиту южных границ лишь $1,3 млрд.

Как сообщалось, в прошлом году сразу несколько крупных караванов мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников составило около 10 тыс. человек. Среди мигрантов - граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики. Трамп не раз обвинял власти Мексики в неспособности сдержать "караваны" нелегальных иммигрантов.

В свою очередь в МИД Мексики заявляли, что страна не подписывала каких-либо соглашений с США по мигрантам из третьих стран и не планирует этого делать.

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.