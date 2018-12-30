Российские и турецкие военные зафиксировали рост числа нарушений перемирия в Сирии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 40 случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано в Сирии за сутки, сообщает Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 случаев стрельбы в провинциях Идлиб (3), Латакия (10), Хама (10), Алеппо (6)", - сказали в министерстве.

Турецкой частью представительства зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях Идлиб (5), Хама (5), Латакия (3), Алеппо (1).

Таим образом, число нарушений, зафиксированных российскими и турецкими военными, составило 43 случая. При этом накануне было зафиксировано 35 случаев, 28 декабря - 24 случая, 27 декабря - 20 случаев, а 26 декабря - 19.