Главные новости
30декабряВ РоссииЧто произошло за день: воскресенье, 30 декабряВ РоссииВ МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов ВВС в РоссииВ миреВеликобритания после Brexit откроет две новые зарубежные военные базы
В мире

Трамп намерен замедлить процесс вывода войск из Сирии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии, сообщил журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза", - заявил он по окончании встречи с президентом в Южной Каролине.

Он добавил, что, по его мнению, "мы притормаживаем процесс по-умному".

Ранее сенатор выступал против объявленного Трампом вывода из Сирии американского воинского контингента, который, по его словам, уже выполнил свою миссию по уничтожению запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство (ИГИЛ, ИГ).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп, Сирия

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Символ Нового года, модель человеческого носа в марсианском климате и самодвижущаяся арктическая платформа "Северный полюс"Подробнее
 Великобритания после Brexit откроет две новые зарубежные военные базыВеликобритания после Brexit откроет две новые зарубежные военные базы
Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гэвина УильямсонаПодробнее
 Крупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тиражКрупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж
Некоторые из них считают, что причиной стала кибератака из-за рубежаПодробнее
 МИД РФ сделал заявление о "шпионском гнезде" в МэрилендеМИД РФ сделал заявление о "шпионском гнезде" в Мэриленде
Американские власти считают, что с территории дачи российского посольства велись кибератакиПодробнее
Порошенко подписал закон о прилегающей зоне УкраиныПорошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины
Закон в два раза расширяет зону украинского контроля в Черном мореПодробнее
 Один из спасенных при сходе снежных масс в Хабаровском крае скончалсяОдин из спасенных при сходе снежных масс в Хабаровском крае скончался
Количество погибших достигло двух человекПодробнее
 В результате взрыва автобуса у пирамид Гизы погибли два туриста из ВьетнамаВ результате взрыва автобуса у пирамид Гизы погибли два туриста из Вьетнама
Пострадали также еще 10 вьетнамских туристов и два египтянина - водитель и представитель турфирмыПодробнее
 РПЦ образовала патриаршие экзархаты в Европе и АзииРПЦ образовала патриаршие экзархаты в Европе и Азии
Таким образом Синод РПЦ отвечает на действия Константинополя на УкраинеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧто произошло за день: воскресенье, 30 декабряВ РоссииВ МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов ВВС в РоссииВ миреВеликобритания после Brexit откроет две новые зарубежные военные базыВ миреКрупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тиражВ РоссииЧастный вертолет разбился в БурятииВ РоссииЛукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки

Трамп намерен замедлить процесс вывода войск из Сирии

Попутчик пропавшей пассажирки BlaBlaCar начал давать признательные показания

Его допрашивают сотрудники Следственного комитета Подробнее

На Украине стартует президентская избирательная кампания

В Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверки

Киев и Донецк заявили о нарушении "новогоднего" перемирия

Парковка на улицах Москвы стала бесплатной по 8 января

Канцлер Австрии рекомендовал отменять санкции против РФ параллельно перемирию на востоке Украины

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Крыму

На здании армянского МИД появилась надпись "Свобода президенту"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');