Меркель в обращении к нации призовет к отстаиванию своих убеждений на мировой арене

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявит, что страна должна отстаивать свои убеждения и интересы в условиях, когда многосторонность в мире подвергается сильному давлению.

Тезисы новогоднего обращения канцлера к нации публикуют немецкие СМИ.

Она скажет, что Германия должна "стоять на своем, спорить и бороться за свои собственные убеждения", взять на себя более значительную ответственность в то время, когда многосторонность подвергается сильному давлению.

По словам канцлера, в настоящее время "серьезной проверке" подвергается длительное время существовавшая уверенность в международном сотрудничестве.

Она отметит в обращении, что в одиночку всем странам сложно справляться с такими вызовами современной эпохи, как изменение климата, миграция, терроризм.

"В наших собственных интересах мы хотим справиться со всеми этими проблемами, и нам удастся сделать это лучше, когда мы будем думать об интересах других тоже", - заявит А.Меркель.

По ее мнению, "об этом свидетельствует урок войны двух миров прошлого столетия".

В комментариях СМИ отмечается, что хотя Меркель и не будет упоминать имя американского президента Дональда Трампа, ранее она публично отвергала его обвинения в стремлении к многосторонности в мировой экономике.