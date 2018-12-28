Меркель и Макрон потребовали освободить задержанных Россией украинских моряков

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу выступили с совместным заявлением к России, потребовав освободить украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного прохода для всех кораблей через Керченский пролив и немедленного, без всяких условий освобождения незаконно задержанных украинских моряков", - говорится в совместном заявлении Макрона и Меркель.

"Они, как и все, должны отпраздновать праздники со своими семьями", - отметили Меркель и Макрон.

Они добавили, что в Берлине и Париже обеспокоены ситуацией с правами человека в Крыму, нарушением Москвой международных норм и применением силы в Керченском проливе.

Конфликт в проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в акватории Черного моря в районе Керченского пролива украинские буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.