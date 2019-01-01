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Пушилин заявил о планах перезапуска промышленности ДНР в 2019 году

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в 2019 году предстоит осуществить масштабный перезапуск предприятий, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем новогоднем поздравлении.

"В 2019 году в приоритете экономическое развитие республики и повышение благосостояния наших граждан (...) Нам предстоит масштабный перезапуск промышленности - разработана дорожная карта развития металлургических, коксохимических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий. У нас много работы в финансово-экономическом секторе, в сфере развития банковской системы", - сказал он.

По его словам 2018 год вошел в историю Донбасса как год трагической гибели первого главы ДНР Александра Захарченко. "Это всенародное горе, но оно объединило нас, мы выстояли, мы стали сильнее!", - отметил Пушилин.

Также он добавил, что ДНР активно сотрудничает с дружественными государствами, такими как Южная Осетия, Абхазия, самопровозглашенной Луганской народной республикой, и продолжает курс на интеграцию и сближение с Российской Федерацией.

"И я убежден: в новом году появятся новые перспективы сотрудничества, - подчеркнул Пушилин. - Наше единство, наши разносторонние связи с Российской Федерацией будут крепнуть день ото дня".

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Теги: ДНР, Денис Пушилин
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