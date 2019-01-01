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Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио

В результате инцидента девять человек получили травмы, полиция задержала виновника происшествия, который объяснил свой поступок протестом против смертной казни в Японии

Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио
Полиция осматривает автомобиль, который врезался в пешеходов в Токио
Фото: Reuters

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сотрудники японской полиции задержали в ночь на вторник водителя, врезавшегося на автомобиле в толпу в Токио, сообщают японские СМИ.

В результате инцидента девять человек получили травмы - восьмерых сбила машина, а еще одного побил водитель, когда вышел из машины. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.

Задержанный 21-летний японец пояснил, что преднамеренно направил машину на пешеходов. По его словам, таким образом, он хотел выразить протест против смертной казни в Японии.

В конце декабря ушедшего года в Японии были казнены два человека за преступления 1988 года.

Вместе с ними общее число казней в стране в 2018 году достигло 15, это самое большое число смертных приговоров, приведенных в исполнение в Японии за последние 10 лет.

На данный момент казни в Японии ожидают еще 107 человек.

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Теги: Япония, Токио, Новый год

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