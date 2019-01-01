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Зонд New Horizons совершил пролет мимо астероида на окраине Солнечной системы

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Глава НАСА Джим Брайденстайн поздравил ученых с успешным пролетом американской межпланетной станции New Horizons мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы.

"New Horizons не только - первый зонд, изучивший Плутон. Сегодня он пролетел мимо самого отдаленного объекта, к которому когда-либо удавалось приблизиться космическим аппаратам. Зонду удалось первым собрать данные об объекте, который содержит элементы, сохранившиеся со времен рождения нашей Солнечной системы. Вот что такое лидерство в изучении космоса", - отмечается в его заявлении.

Зонд ранее пролетел мимо астероида в так называемом поясе Койпера, ведя при этом фотосъемку. Ultima Thule считается очень древним астероидом. Он расположен примерно в 6,4 млрд километров от Земли. В течение вторника ученые в США надеются получить фотоснимки, сделанные New Horizons. Сигналу, посылаемому из столь отдаленной части Солнечной системы, требуется шесть часов, чтобы достигнуть Земли.

Космический аппарат New Horizons был запущен НАСА в 2006 году и предназначен, в частности, для подробного изучения Плутона и его естественного спутника Харона. После пролета мимо Плутона зонд переключился на изучение других объектов в Поясе Койпера.

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Теги: США, НАСА, New Horizons, Солнечная система

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Зонд New Horizons совершил пролет мимо астероида на окраине Солнечной системы

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