Задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Гражданина США Пола Уилана, которого в России задержали по подозрению в шпионаже, уволили из рядов Вооруженных сил США в связи с обвинениями в воровстве, сообщает во вторник газета Washington Post.

"Уилан был уволен из-за ненадлежащего поведения в 2008 году после того, как его признали виновным по нескольким пунктам, связанным с воровством", - сообщает газета со ссылкой на официальные записи, попавшие в ее распоряжение.

По данным газеты, Уилан поступил на службу в Корпус морской пехоты США в 1994 году, там получил звание штаб-сержанта. Он дважды побывал в Ираке - в 2004 и 2006 году.

В настоящее время Уилан является директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей.

По данным WP, Уилан регулярно посещал Россию с 2007 года. Газета сообщает, что у мужчины есть базовые знания русского языка, знакомые описывают его как дружелюбного человека, которому нравилась Россия.

28 декабря сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

Брат Уилана утверждает, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.