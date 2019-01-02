РФ предоставила США консульский доступ к подозреваемому в шпионаже американцу

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Россия предоставила консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, которого в Москве задержали по подозрению в шпионаже, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову.

Доступ был предоставлен "час назад", цитирует телеканал Захарову.

Позже эту информацию подтвердили в МИД РФ, отметив, что доступ был предоставлен в среду днем.

Ранее о том, что США "в ближайшие часы" планируют получить доступ к Уилану, сообщал глава госдепа США Майк Помпео. Также госсекретарь США говорил, что США хотят узнать больше о причинах задержания гражданина США и в случае необоснованности таких действий готовы требовать его возвращения на родину.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве в конце декабря по подозрению в шпионаже.