Китайский зонд "Чанъэ-4" стал первым аппаратом, севшим на обратной стороне Луны

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Китайский космический зонд "Чанъэ-4" в четверг стал первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на стороне Луны, которая не видна с Земли, передает агентство Associated Press.

Китайское национальное космическое управление CNSA сообщило, что "Чанъэ-4", состоящий из посадочного модуля и лунохода, прилунился на обратной стороне Луны в 10:26 по пекинскому времени (5:26 по московскому времени).

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3 — CGTN (@CGTNOfficial) 3 января 2019 г.

Отмечается, что зонд уже передал с поверхности Луны изображение. На снимке, опубликованном CNSA, можно увидеть небольшой кратер и поверхность, которая, освещена светом от аппарата.