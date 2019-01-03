Что произошло за день: четверг, 3 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения дома в Магнитогорске. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал, что извлечены были 39 тел погибших, больше под завалами людей нет. По его словам, работа на месте ЧП переходит в инженерно-строительную стадию. Между тем начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха рассказал "Интерфаксу", что дом планируется сохранить, разделив на два здания.

- В Россию из Франции экстрадирован экс-министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов. Еще в 2010 году ему было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и легализации имущества, полученного преступным путем. Экстрадиция стала возможна после того, как 28 декабря 2018 года Государственный совет Франции отклонил жалобу Кузнецова на декрет о его выдаче России.

- Задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. В свою очередь адвокат американца Владимир Жеребенков не стал комментировать информацию, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия. Защитник Уилана заявил, что арест гражданина США обжалован в Мосгорсуде. Однако он отметил, что следствие в отношении Уилана ведется предельно корректно и профессионально.

- Власти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврами. По данным украинской газеты "Вести", ведется подготовка соответствующих исков в административные суды.

- Хоккеисты молодежной сборной России вышли в полуфинал ЧМ по хоккею. Они одержали крупную победу над командой Словакии со счетом 8:3 (4:0, 3:0, 1:3) в пользу россиян.

- Китайский космический зонд "Чанъэ-4" совершил посадку на обратной стороне Луны. Он стал первым космическим аппаратом, севшим на стороне Луны, которая не видна с Земли.