Marriott снизила оценку числа пострадавших от утечки данных

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Группа Marriott International Inc. пересмотрела оценку числа клиентов, пострадавших от утечки персональных данных в результате хакерской атаки, с 500 млн до 383 млн человек, говорится в пресс-релизе компании.

Крупнейший гостиничный оператор мира провел внутреннее расследование при содействии внешних экспертов и пришел к выводу, что, возможно, число пострадавших было еще ниже.

Согласно новым оценкам, в руках нарушителей могли оказаться незашифрованные паспортные данные около 5,25 млн человек, а также зашифрованные номера паспортов еще 20,3 млн человек.

Инцидент затронул в общей сложности 8,6 млн платежных карт, лишь 354 тыс. из которых продолжали действовать по состоянию на сентябрь 2018 года.

В конце ноября Marriott International объявила, что данные 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников. Тогда сообщалось, что для 327 млн гостей информация включала различные сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола.

Возможен доступ к данным о банковских картах некоторых клиентов, хотя эта информация хранится в зашифрованном виде.

При этом компания предложила оплатить замену паспортов пострадавших от кибератаки.

Не исключено, что данные могли находиться у хакеров с 2014 года.