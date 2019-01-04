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Что произошло за день: пятница, 4 января

Сверхтяжелая ракета "Енисей", многогражданство Пола Уилана, призыв признать новую церковь на Украине, атака хакеров в Германии и доставка еды машиной без водителя

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Магнитогорске опознали всех 39 погибших из-за обрушения подъезда жилого дома. По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, на месте трагедии появится мемориал. В СКР сообщили, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда. Между тем, эксперты признали десять подъездов пострадавшего дома безопасными для проживания.

- Обвиняемый в шпионаже в России Пол Уилан оказался гражданином четырех стран. Сначала СМИ сообщили, что задержанный в Москве американец, является британским подданным, потом выяснилось, что у него еще есть паспорт Канады и Ирландии.

- В России к 2028 году создадут ракету сверхтяжелого класса "Енисей". О начале соответствующих работ предприятий ракетно-космической отрасли сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

- Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины. В своем письме к ним он сообщил об ожидаемом 6 января даровании церкви томоса об автокефалии.

- Экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей. Председатель СКР Александр Бастрыкин назвал торжеством справедливости экстрадицию Кузнецова из Франции в Россию и пообещал разбирательство по его делу "по полной программе".

- Палата представителей конгресса США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна". В частности, конгрессмены выступили за финансирование деятельности министерства внутренней безопасности до 8 февраля. За это время конгресс намерен найти компромисс по вопросу защиты границы США от нелегалов.

- Marriott снизила оценку числа пострадавших от утечки данных при атаке хакеров в конце ноября прошлого года с 500 млн до 383 млн клиентов.

- Личные данные политиков и журналистов в Германии попали в интернет из-за хакерской атаки. В сети, в частности, была распространена личная информация о президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере и канцлере Ангеле Меркель, а также журналисте Хайо Зеппельте, который специализируется на проблеме допинга. Однако министр юстиции Германии позже опровергла утечку личных данных Меркель.

- В Брюсселе начался суд над зачинщиками беспорядков на акциях "желтых жилетов". По данным бельгийских СМИ, по закону первым четырем обвиняемым может грозить максимальный тюремный срок до 5 лет.

- Концерн General Motors и сервис по доставке продуктов питания DoorDash объявили о партнерстве с целью тестирования технологии по доставке клиентам еды с использованием автомобилей без водителей. Ожидается, что программа стартует в марте и будет включать в себя как доставку готовой еды из ресторанов, так и развоз продуктов из супермаркетов.

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