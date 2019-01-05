МИД России сообщил об аресте россиянина в США

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - МИД России потребовал от Вашингтона разъяснения причин ареста россиянина Дмитрия Макаренко и полного соблюдения его прав гражданина, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

"Подтверждаем сообщения СМИ об аресте российского гражданина на Северных Марианских островах (США). Наш соотечественник Дмитрий Викторович Макаренко, 1979 года рождения, прибыл на остров Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилета", - отметили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что "посольство РФ в США продолжает добиваться консульского доступа к Макаренко, который в соответствии с упомянутой конвенцией должен был быть предоставлен нам до 2 января".

При этом посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от близких Макаренко.

"Власти США - в нарушение двусторонней Консульской конвенции - не уведомили о факте задержания нашего гражданина в надлежащий трехдневный срок. Такое происходит не в первый раз, - говорится в сообщении. - Пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам в США вошло в норму".

По имеющейся информации, Дмитрий Макаренко этапирован с Северных Марианских островов во Флориду.