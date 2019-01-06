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Направляющийся в Черное море корабль ВМС США подошел к Стамбулу

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)), направляющийся в акваторию Черного моря, в 19:30 по Москве подошел к Стамбулу, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

В миреВ Черное море направился большой десантный корабль ВМС СШАЧитать подробнее

Приблизительно в районе 20:00 по московскому времени американский боевой корабль войдет в пролив Босфор. В настоящее он находится в трех морских милях к югу от Стамбула в Мраморном море.

Ранее в воскресенье командование 6-го оперативного флота ВМС США сообщило, что десантный корабль "Форт-Макгенри" направляется в Черное море.

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

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Теги: США, Черное море, Босфор

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