Направляющийся в Черное море корабль ВМС США подошел к Стамбулу

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)), направляющийся в акваторию Черного моря, в 19:30 по Москве подошел к Стамбулу, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

Приблизительно в районе 20:00 по московскому времени американский боевой корабль войдет в пролив Босфор. В настоящее он находится в трех морских милях к югу от Стамбула в Мраморном море.

Ранее в воскресенье командование 6-го оперативного флота ВМС США сообщило, что десантный корабль "Форт-Макгенри" направляется в Черное море.

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.