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Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)) в воскресенье в 21:10 мск, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщили "Интерфаксу" информированные источники. При прохождении пролива в соответствии с действующими правилами его сопровождал турецкий катер береговой охраны.

Ранее в воскресенье командование 6-го оперативного флота ВМС США сообщило, что десантный корабль "Форт-Макгенри" направляется в Черное море.

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, - сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лиса Франчетти. - Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США".

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, имеет доковую камеру для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

"Форт-Макгенри" входит в состав ударной амфибийно-десантной группы ВМС США, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье, в том числе флагман группы авианесущий универсальный десантный корабль "Кирсардж" (USS "Kearsarge" (LHD 3)) и десантный транспорт-док "Арлингтон" (USS Arlington (LPD 24)).

Группа вошла в акваторию Средиземного моря еще 31 декабря прошлого года.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Как сообщалось, после инцидента в Керченском проливе в декабре минувшего года в акваторию заходил разведывательный корабль британского Королевского ВМФ "Эко" (HMS Echo). В ходе пребывания в Черном море он посетил с визитом Одессу, румынский порт Констанца, а также Батуми и Стамбул.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, посетивший Одессу, заявил, что визиты британских кораблей в этот регион необходимы в качестве демонстрации "нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права военно-морских флотов иметь возможность действовать в Черном море". "Это не море России, это международное море", - подчеркнул он.

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Теги: Турция, США, Россия

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