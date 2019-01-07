Шесть человек погибли при крушении судна близ берегов Турции

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова и направлялось в порт турецкого Самсуна, сообщает в понедельник Anadolu.

Еще семерых человек, находившихся на борту, удалось спасти.

По данным Daily Sabah, судно под панамским флагом перевозило уголь. Оно вышло из российского порта Азова.

Экипаж состоял из 13 человек. Ранее МВД Турции сообщило, что береговая охрана подтвердила гибель двух членов экипажа, еще четверо считались пропавшими.