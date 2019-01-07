Четверо граждан Украины погибли при крушении судна у берегов Турции

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Россия) и направлялось в турецкий Самсун, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников", - написал он в своем твиттере в понедельник.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что шесть человек стали жертвами крушения в Черном море грузового судна. Еще семерых человек, находившихся на борту, удалось спасти. Судно под панамским флагом перевозило уголь. Экипаж состоял из 13 человек.