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Нетаньяху потребовал прямого телеэфира со своими обвинителями

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично потребовал права на общение со своими обвинителями в коррупции в прямом телевизионном эфире, сообщила в понедельник The Guardian.

Следователи рекомендовали предъявить Нетаньяху обвинения по трем делам: "дело 1000" о подарках состоятельных бизнесменов, "дело 2000" о сговоре со СМИ ради ангажированного освещения политики и "дело 4000" о сговоре Нетаньяху с владельцем телекоммуникационной компании "Безек". В рамках расследования давала показания супруга премьер-министра Сара Нетаньяху.

Нетаньяху надеется, что общение со свидетелями обвинения станет аргументом в его защиту и поможет переизбраться на пост премьер-министра.

Противники Нетаньяху считают, что он должен уйти в отставку из-за коррупционных скандалов. Газета The Jerusalem Post опубликовала результаты опроса, по которым незначительное большинство людей поддерживает Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра (39%), его ближайший преследователь Бенни Ганц набрал 14%. Выборы состоятся 9 апреля.

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Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху

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