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Генпрокурор Израиля отказался отложить суд против Нетаньяху по делу о коррупции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Израиля отклонил просьбу премьера Биньямина Нетаньяху о переносе слушаний в суде по делу о коррупции, в которой его обвиняют, на более поздний срок, сообщил портал Ynet news.

В миреГенпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупцииГенпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупцииЧитать подробнее

Офис генпрокурора сообщил, что Нетаньяху обратился с просьбой "отложить слушания из-за роспуска Кнессета и выборов, намеченных на 17 сентября", и созвать суд после парламентских выборов.

Прокуратура, рассмотрев вопрос, заявила, что "не нашла оснований для того, чтобы удовлетворить просьбу об изменении сроков, установленных для слушаний".

Нетаньяху могут предъявить обвинение во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия. Он прилагает усилия к тому, чтобы новый парламент принял закон, который обеспечил бы ему иммунитет.

В мае генеральный прокурор Авихай Мандельблит перенес на октябрь дату, к которой Нетаньяху должен был ответить на выдвинутые против него обвинения. Прокуратура подчеркнула, что слушания, запланированные на 2 и 3 октября, больше не будут откладываться "ни на один день".

Израиль Биньямин Нетаньяху

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