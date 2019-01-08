Главные новости
В миреСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в СолсбериСпортЭксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораториюВ РоссииРоссийский сторожевик "Пытливый" взял на контроль действия корабля США в Черном море
В мире

Четыре человека убиты в результате стрельбы в Гондурасе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами массовой стрельбы в департаменте Атландидаин на севере Гондураса, сообщило агентство "Синьхуа".

По информации местной полиции, в городе Тела убиты четыре сборщика кофе, направлявшихся на работу. На них напали неизвестные боевики. Это уже третий инциндент за последние шесть дней.

В Новый год четыре человека были убиты на северо-западе страны в департаменте Кортес. На следующий день три молодых человека были застрелены на севере в департаменте Йоро.

За прошлый год в Гондурасе зарегистрировано 39 массовых убийств.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Гондурас

Новости по теме

В мире
Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствахКевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Следующее заседание по делу состоится в мартеПодробнее
 СМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в СолсбериСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в Солсбери
Опрошенные The Daily Telegraph эксперты предположили, что Сергей Скрипаль и его дочь в Великобритании хорошо защищены и могут жить нормальной жизньюПодробнее
 Порошенко призвал церкви мира признать новую на УкраинеПорошенко призвал церкви мира признать новую на Украине
На Рождество свиток томоса об автокефалии новосозданной церкви принести в Софийский собор в КиевеПодробнее
 Трамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с МексикойТрамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с Мексикой
"Так будет надежнее и менее заметно", - сказал президент СШАПодробнее
В Японии введен налог на выезд из страныВ Японии введен налог на выезд из страны
Им облагаются как граждане, так и туристыПодробнее
 Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное мореБольшой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
Корабль USS Fort McHenry в проливе Босфор сопровождал турецкий катер береговой охраныПодробнее
 Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
Команда судна рассказала дипломатам, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языкеПодробнее
 Анкара не отказалась от российских систем С-400 в пользу PatriotАнкара не отказалась от российских систем С-400 в пользу Patriot
В Турции заявили, что приобретение С-400 соответствует срочным нуждам страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в СолсбериСпортЭксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораториюВ РоссииРоссийский сторожевик "Пытливый" взял на контроль действия корабля США в Черном мореВ миреПорошенко призвал церкви мира признать новую на УкраинеВ миреТрамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с МексикойКультура"Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус"

Ким Чен Ын находится с визитом в КНР

Бельгийская газета высоко оценивает шансы главы МИД Бельгии на пост генсека Совета Европы

Tesla запустит производство электромобилей в Китае

Tesla запустит производство электромобилей в КитаеЗавод откроется на фоне торговой войны Подробнее

Четыре человека убиты в результате стрельбы в Гондурасе

Великобритания ужесточит правила для дронов после инцидента в Гатвике

Amazon стала самой дорогой компанией

Премьер Франции выступил за ужесточение мер против участников несогласованных демонстраций

Нетаньяху потребовал прямого телеэфира со своими обвинителями

Глава Всемирного банка досрочно ушел в отставку

Боевики в Сирии за прошедшие сутки обстреляли северо-западные окраины Алеппо

Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствахСледующее заседание по делу состоится в марте Подробнее

Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

Что произошло за день: понедельник, 7 января

Контроль за кораблем США, жизнь Скрипалей, гибель моряков у берегов Турции, налог на выезд из Японии и награды "Золотого глобуса" Подробнее

В Эстонии наказали водителя из России за превышение скорости

Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');