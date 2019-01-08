Четыре человека убиты в результате стрельбы в Гондурасе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами массовой стрельбы в департаменте Атландидаин на севере Гондураса, сообщило агентство "Синьхуа".

По информации местной полиции, в городе Тела убиты четыре сборщика кофе, направлявшихся на работу. На них напали неизвестные боевики. Это уже третий инциндент за последние шесть дней.

В Новый год четыре человека были убиты на северо-западе страны в департаменте Кортес. На следующий день три молодых человека были застрелены на севере в департаменте Йоро.

За прошлый год в Гондурасе зарегистрировано 39 массовых убийств.