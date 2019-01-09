Замгоссекретаря США Хейл обсудит отношения России и Украины на встрече в Германии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетит Германию, где обсудит отношения России и Украины, сообщил госдеп США.

"11 января в Берлине (Германия) заместитель госсекретаря Дэвид Хейл подтвердит важность американо-германских отношений на встрече со старшими должностными лицами Германии и обсудит ряд вопросов, включая продолжающуюся агрессию России против Украины, энергетическую безопасность, пагубное влияние Ирана на всю Европу и Ближний Восток, а также необходимость содействия миру и стабильности на Западных Балканах", - говорится в заявлении ведомства.

В планах заместителя госсекретаря США, согласно сообщению, также визит в Румынию 9 января. Здесь Хейл на встрече с высокопоставленными должностными лицами страны намерен обсудить пути трансатлантического сотрудничества, торговые отношения США и ЕС, а также обеспечение европейской энергетической безопасности в период председательства Румынии в Совете Европейского Союза.

Кроме того, в период с 13 по 14 января Хейл посетит Бейрут.

"Заместитель госсекретаря Дэвид Хейл подчеркнет решительную поддержку США ливанского государства и законных институтов безопасности, а также необходимость того, чтобы все ливанские субъекты поддерживали ливанскую политику отделения от региональных конфликтов и избегали эскалации напряженности вдоль границы "голубой линии" с Израилем", - говорится в сообщении.