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США подтвердили, что поддерживают территориальную целостность Грузии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с грузинским министром иностранных дел Давидом Закалиани подтвердил, что Вашингтон по-прежнему выступает за территориальную целостность и независимость Грузии, сообщил американский госдепартамент.

Встреча состоялась 19 сентября в Вашингтоне.

"Заместитель госсекретаря Хейл во время встречи подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что стороны также "обсудили вопросы американо-грузинского сотрудничества по глобальным приоритетам в области безопасности, а также и вопросы регионального развития".

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Теги: США, Грузия

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