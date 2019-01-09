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В мире

Что случилось этой ночью: среда, 9 января

Новые правила расчета ОСАГО, снижение роста мирового ВВП

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Новый порядок расчета стоимости ОСАГО вступил в силу. Авторы новой системы расширили тарифный коридор. Начинающим водителям придется платить еще больше, а опытным - еще меньше.

- Всемирный банк снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году. Прогноз темпов роста российской экономики также снижен. Но для некоторых стран ожидания изменились в положительную сторону: например, для Анголы, Бангладеш и Польши.

- Дональд Трамп обратился к нации, рассказав о необходимости достроить стену на границе с Мексикой. Вице-президент Майк Пенс призвал республиканцев в конгрессе поддержать требование президента выделить почти $6 миллиардов на ее строительство. Демократы уже выступили с резкой критикой.

- Экипаж Эдуарда Николаева выиграл второй этар ралли "Дакар". Это вторая победа экипажа Николаева в классе грузовиков за команду "КАМАЗ-Мастер".

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