Пенс призвал республиканцев поддержать требование Трампа выделить деньги на стену

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс в своем обращении к республиканцам Палаты представителей Конгресса попросил их поддержать администрацию президента в борьбе за $5,7 млрд на строительство пограничной стены с Мексикой, сообщает издание "Хилл" со ссылкой на источники.

"Президент идет полным ходом в этом вопросе. Не то чтобы он не хочет вести переговоры, но он твердо стоит на своем", - сказал Пенс, выступая перед республиканцами в ходе закрытого заседания в Капитолии.

Согласно источнику издания в республиканской партии, вице-президент заявил, что республиканцы должны "твердо стоять с администрацией".

Выступление Пенса в Палате представителей Конгресса происходит на 18-й день "шатдауна" правительства. Чиновники Белого дома все больше беспокоятся о том, что множество умеренных республиканцев могут присоединиться к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и демократам, которые планируют провести несколько голосований, чтобы открыть различные части правительства в среду, четверг и пятницу.

Выступление Пенса состоялось в преддверии долгожданного обращения президента США к нации, в котором он должен заявить о необходимости выделения средств на строительство пограничной стены.

В свою очередь, Нелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер планируют выступить с совместным обращением, опровергающим речь Трампа.