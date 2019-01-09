Ким Чен Ын выехал из Пекина домой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына покинул Пекин после двухдневного визита лидера КНДР в столицу Китая, сообщает в среду агентство "Ренхап".

По данным агентства, в поезде находился сам северокорейский лидер и прибывшая с ним делегация. Поезд отбыл с пекинского вокзала в 14:08 по местному времени (9:08 мск), ожидается, что он прибудет в Пхеньян утром в четверг.

Перед отъездом Ким Чен Ын пообедал с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает "Ренхап".

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер во вторник провел встречу с председателем КНР. Она продлилась час, подробности не сообщаются. После переговоров Си Цзиньпин дал торжественный прием для Ким Чен Ына, у которого во вторник был день рождения, сообщает "Ренхап".

Китайские государственные СМИ ранее сообщали, что визит Ким Чен Ына продлится с 7 по 10 января. Ким Чен Ын прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина.

В среду агентство "Ренхап" сообщало, что Ким Чен Ын посетил фармацевтический завод в Пекине.

По данным СМИ, в ходе визита северокорейского лидера сопровождают, помимо супруги Ли Соль Чжу, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США, министры иностранных дел Ли Ён Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль.