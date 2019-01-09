Ким Чен Ын посетил фармацевтический завод в Пекине

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын, находящийся с визитом в Китае, посетил промышленные объекты в Пекине, сообщило в среду агентство "Ренхап".

Ким Чен Ын посетил фармацевтический завод, расположенный в зоне экономико-технологического развития китайской столицы.

По данным источников агентства, лидер КНДР провел около 30 минут, осматривая завод крупнейшего производителя китайской традиционной медицины Tong Ren Tang.

Ким Чен Ын отправился в четырехдневную поездку в Китай в понедельник днем.

Он прибыл поездом в Пекин во вторник и, спустя несколько часов, провел саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подробности часовой встречи пока не разглашаются.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын посещает Пекин по приглашению Си Цзиньпина. В ходе визита северокорейского лидера сопровождают, помимо супруги Ли Соль Чжу, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США, министры иностранных дел Ли Ён Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль.