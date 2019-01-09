Куратор "российского расследования" в Генпрокуратуре США собрался уйти в отставку

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора США Род Розенстайн, курирующий, в частности, "российское" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, может уйти в отставку в ближайшие несколько недель, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Розенстайн сообщил президенту США Дональду Трампу и сотрудникам Белого дома, что планирует покинуть свой пост примерно в то же время, когда должность генпрокурора США займет предложенный Трампом кандидат Уильям Барр.

Президент США неоднократно критиковал Розенстайна и других высокопоставленных сотрудников Минюста США, однако признаков того, что Розенстайна вынудил уйти с работы Трамп, нет, отмечает телеканал.

Бывший генпрокурор США Джефф Сешнс в марте 2017 года заявил о самоотводе по делам, связанным с избирательной компанией Трампа, после чего курировать "российское" расследование стал Розенстайн. СМИ сообщали, что и.о. генпрокурора Мэтью Уитакер решил не брать самоотвод от расследования, что свидетельствует о том, что о самоотводе, вероятнее всего, не будет заявлять и новый генпрокурор. В то же время, по данным некоторых СМИ, деятельность Мюллера все еще курирует Розенстайн.

В мае 2017 года Розенстайн поставил спецпрокурора Роберта Мюллера во главе расследования, посвященного предполагаемому сговору Трампа с Москвой во время предвыборной гонки перед американскими выборами 2016 года. Именно Розенстайн сформулировал задачи, которые предстоит решить Мюллеру.

Сешнс в начале ноября подал на имя Трампа прошение об отставке​. На сегодняшний день обязанности генпрокурора временно исполняет глава канцелярии ведомства Мэтью Уитакер. В начале декабря Трамп предложил кандидатуру Уильяма Барра, занимавшего пост генпрокурора при Джордже Буше-старшем, на пост генпрокурора США.