В Палате представителей США заслушают показания и.о. генпрокурора по "российскому делу"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новый глава судебного комитета Палаты представителей США Джерри Нэдлер намерен направить исполняющему обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакеру повестку о необходимости дать показания, относящиеся к расследованию Роберта Мюллера, сообщает в среду американский телеканал ABC.

"В настоящий момент мы подготавливаем эту повестку (о вызове Уитакера для дачи показаний - ИФ)", - сказал Джерри Нэдлер в интервью ABC.

При этом телеканал отмечает, что Уитакер ранее критиковал расследование, которое проводит спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, Мэтью Уитакер защищал Дональда Трампа-младшего, который проводил встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Критические замечания со стороны Уитакера были высказаны им еще до того, как он был назначен исполняющим обязанности Джеффа Сешнса, который подал в отставку в начале ноября 2018 года.