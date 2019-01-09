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В Норвегии у миллионера похитили жену и потребовали выкуп в $10,3 млн криптовалютой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Неизвестные похитили супругу норвежского миллионера Анну-Элизабет Фалькевик и требуют выкуп в размере $10,3 млн криптовалютой, сообщают в среду СМИ Норвегии.

По данным издания Verdens Gang, 68-летняя женщина пропала еще 31 октября, с тех пор о ней не было никакой информации.

Согласно газете Aftenposten, похитители угрожают применить силу по отношению к женщине, если ее семья не выполнит их требование выкупа.

Супруг женщины, 68-летний Том Хаген, по данным журнала "Капитал", владеет состоянием порядка $200 млн. Он владеет 70% основанной им в 1992 году энергетической компании Elkraft, также занимался бизнесом, связанным с недвижимостью.

Норвежская полиция подтвердила информацию о том, что в 20 км от Осло была похищена женщина, но не раскрывает ее личность.

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