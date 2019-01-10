Полиция Норвегии обнародовала записи камер наблюдения, снятые в день похищения жены миллионера

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Норвежская полиция в рамках расследования дела о похищении супруги миллионера с целью выкупа разыскивает возможных свидетелей преступления, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Полиция обнародовала две видеозаписи с камер слежения, датированных 31 октября, снаружи офиса бизнесмена Тома Хагена. Предположительно, именно в этот день пропала 68-летняя Анна-Элизабет Фалкевик-Хаген.

На кадры записи попали три человека. Один из них шел по дороге, а затем развернулся и внезапно пошел обратно.

Ранее сообщалось, что похитители выдвинули требование выплатить им порядка $10,3 млн в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины.