Киевский суд начал процедуру банкротства ядерного СП России, Украины и Казахстана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева открыл производство по заявлению о банкротстве ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (УкрТВС). В суд с этим заявлением обратилась Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом".

Согласно обнародованному в едином реестре судебных решений определению от 21 декабря 2018 года, суд признал обоснованными требования НАЭК на сумму 139,676 млн гривен и ввел процедуру распоряжения имуществом УкрТВС: предусмотрены контроль над имуществом для обеспечения его сохранности и эффективного использования, а также проведение анализа финансового положения должника. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 5 февраля 2019 года.

УкрТВС создано в конце 2001 года с целью развития сотрудничества между предприятиями атомной промышленности Украины, Казахстана и РФ. Акционерами СП в равных долях стали Фонд госимущества (ФГИ) Украины, "Казатомпром" и российское ОАО "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом").

СП создавалось для производства ядерного топлива. Схема его выпуска предусматривала, что казахстанская сторона будет производить топливные таблетки, украинская - циркониевый прокат и комплектующие изделия для тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и тепловыделяющих сборок (ТВС), а российская компания - осуществлять окончательную сборку ТВЭЛ и ТВС.

В феврале 2018 года ФГИ Украины закрыл сделку по продаже 33,3% акций УкрТВС за 47,8 млн гривен киевскому ООО "Вайс Трейд", 100% которого принадлежит Андрею Каримову. Затем эта компания делегировала в состав наблюдательного совета УкрТВС Леонида Крючкова, Нурулислама Аркаллаева и Сергея Троня.

Крючков - брат бывшего народного депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова, подозреваемого Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в хищении средств через основанную им компанию "Энергомережа". Аркаллаев - экс-депутат Верховной рады от "Партии регионов", один из руководителей Федерации дзюдо Украины. Тронь является бизнес-партнером Аркаллаева по компании "Экоойл".

По данным системы раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, за девять месяцев 2017 года УкрТВС получило чистый убыток в сумме 28,176 млн гривен против 7,031 млн гривен чистой прибыли за январь-сентябрь 2016 года. После аукциона по продаже госпакета информация не обновлялась.

Официальный курс на 9 января - 28,02 гривен/$1.